金正恩意外发表新年讲话 呼吁结束朝韩对抗

路透首尔1月1日(记者 Jack Kim) - 朝鲜领导人金正恩在官方媒体意外发表新年讲话，呼吁结束朝韩对抗。

金正恩的讲话看似取代了官方报纸发表的新年政策评论。

朝鲜以前也曾抛出过橄榄枝，因而金正恩的讲话并不一定意味着朝鲜策略的改变。

金正恩在讲话中称：“结束国家分裂、实现统一的一个重要因素是消除南北之间的对抗。”

“过去朝韩间的关系显示，同胞间的对抗只会导致战争。”

此次讲话看似提前录制，录制地点不得而知。

自金日成去世以来，这也是朝鲜领导人19年来的首次新年讲话。金正日很少公开讲话，主要在官方报纸评论中透露其国家政策议程。

韩国统一研究院（Korea Institute for National Unification)朝鲜问题专家金泰宇(Kim Tae-woo)表示：“（金正恩的声明）显然表明，他有意消除（朝韩间）当前的对峙情势，而这最终或与朝鲜要求获得（韩国）援助有关。”

“但此举并不一定意味着朝鲜当局对韩国政策的任何实质性改变。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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