金正恩意外发表新年讲话 呼吁结束朝韩对抗

独家：美国可能对朝鲜实施石油禁运、航空禁飞等制裁--消息
路透华盛顿4月12日 - 美国官员称，尽管已派遣一支海军舰队开往朝鲜半岛，但特朗普政府朝鲜策略的重点是加大经济制裁力度，可能包括石油禁运、航空禁飞、拦截货船以及惩罚与平壤方面有贸易往来的中资银行等。
路透首尔1月1日(记者 Jack Kim) - 朝鲜领导人金正恩在官方媒体意外发表新年讲话，呼吁结束朝韩对抗。
金正恩的讲话看似取代了官方报纸发表的新年政策评论。
朝鲜以前也曾抛出过橄榄枝，因而金正恩的讲话并不一定意味着朝鲜策略的改变。
金正恩在讲话中称：“结束国家分裂、实现统一的一个重要因素是消除南北之间的对抗。”
“过去朝韩间的关系显示，同胞间的对抗只会导致战争。”
此次讲话看似提前录制，录制地点不得而知。
自金日成去世以来，这也是朝鲜领导人19年来的首次新年讲话。金正日很少公开讲话，主要在官方报纸评论中透露其国家政策议程。
韩国统一研究院（Korea Institute for National Unification)朝鲜问题专家金泰宇(Kim Tae-woo)表示：“（金正恩的声明）显然表明，他有意消除（朝韩间）当前的对峙情势，而这最终或与朝鲜要求获得（韩国）援助有关。”
“但此举并不一定意味着朝鲜当局对韩国政策的任何实质性改变。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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