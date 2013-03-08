版本:
中国
时事要闻 | 2013年 3月 8日 星期五 09:38 BJT

联合国安理会通过对朝鲜制裁决议

路透首尔/联合国3月8日（Jack Kim/Louis Charbonneau） - 朝鲜周四对美国发出威胁，将发动先发制人的核攻击。与此同时，联合国安理会通过针对朝鲜的新制裁。

美国白宫称，朝鲜的威胁只能导致其遭到国际社会的进一步孤立，并指出美国“完全有能力”防御朝鲜的任何导弹攻击。

中国常驻联合国代表李保东称，中方希望安理会新的决议得到“全面执行”。安理会新的决议加强了对朝鲜的金融限制，对朝鲜买卖违禁品行为将予以打击。

“既然美国要点燃核战争，那我们将行使对侵略者总部发动先发制人核打击的权利，以维护我们的最高利益，”朝鲜外务省发言人发表声明称。朝鲜中央通讯社刊登了声明内容。

鉴于朝鲜半岛局势高度紧张，联合国安理会一致投票同意扩大对朝鲜的制裁。

新的决议明确要求不得向朝鲜精英阶层销售游艇、跑车、豪华汽车、特定类型珠宝等一些奢侈品，此举旨在堵上某些国家可自行决定奢侈品范畴的漏洞。

联合国秘书长潘基文发表声明对安理会此举表示欢迎，称这项决议“向（朝鲜）发出了国际社会不会容忍其发展核武器的明确信息。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐