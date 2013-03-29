美国B-2轰炸机赴韩 朝鲜命令部队做好攻击美军基地准备

路透首尔/华盛顿3月29日(记者 David Chance/Phil Stewart) - 朝鲜周五命令该国的火箭部队做好袭击美国在韩国和太平洋军事基地的准备，此前美国两架拥有核能力的隐形轰炸机在朝鲜半岛上空进行过飞行，罕见展示其军事力量。

朝鲜中央通讯社报道称，朝鲜领导人金正恩在与高级将领举行的午夜会议上签署了上述命令，并且“鉴于目前的局势，认为现在到了与美帝清算的时候了。”

美国周四派遣两架B-2隐形轰炸机飞抵韩国参加美韩联合军演，对朝鲜作出的一系列威胁进行回应。美国军方表示，此举旨在展示美国“迅速、随意”进行远程准确攻击的能力。

关于金正恩作出回应的新闻异常迅速。

“他最终签署让朝鲜人民军做好战略火箭技术准备的计划，命令他们作好开火准备，以便可随时打击美国本土，以及在太平洋地区的美军基地，包括在夏威夷、关岛和韩国的那些军事基地。”

朝鲜拥有苏联时代的飞毛腿导弹，可轻易打击韩国，但其远程导弹尚未测试。对其导弹能力的独立评估显示，理论上朝鲜拥有攻击美国在日本和关岛基地的能力。

从本月初美韩开始举行例行军演以来，朝鲜便开始接二连三地发出威胁。

美国本周早些时候还派出B-52轰炸机现身韩国上空。

朝鲜命令其军队准备随时待命，以应对美韩军演。金正恩此前向军队下达了向韩国发起革命战争的“最后命令”。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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