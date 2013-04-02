（修正）美国在朝鲜半岛海域部署反导驱逐舰

(修正：修正第一段措辞，以明确在“朝鲜半岛海域”部署了驱逐舰。)

路透首尔4月2日（记者 Jack Kim）美国在朝鲜半岛海域部署了一艘反导驱逐舰，防御朝鲜可能的弹道导弹攻击。韩国总统朴槿惠则表示，若朝鲜发动进攻，韩国将采取迅速的报复行动。

美国还表示，尽管朝鲜进行口头威胁，并没有看到朝鲜军队的调动。

“若朝鲜对韩国及韩国人民进行挑衅，应不考虑政治后果，立刻采取强有力的军事行动，”朴槿惠对国防部长及其他高级官员表示。

朝鲜称，联合国制裁和美韩一系列联合军事演习将该地区推向爆发核战争的边缘。

白宫曾表示，美国重视朝鲜的战争威胁。但是白宫发言人Jay Carney周一指出：“我注意到，尽管朝鲜发出强硬言论，我们没有看到朝鲜军队部署有任何变化，比如大规模动员和驻扎。”

上周六，朝鲜称与韩国进入“战争状态”，作为对“敌对”军事演习的反应。

一名美国国防官员称，用作弹道导弹防御的美军宙斯盾级(Aegis)导弹驱逐舰“麦凯恩号””(USS McCain)被部署在朝鲜半岛西南海岸水域。

“这是一个慎重的举动，如果有需要，能提供更多导弹防御选择。”该官员匿名表示。该官员还指出，该舰料不会参与任何演习。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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路透首尔4月2日（记者 Jack Kim）--美国在朝鲜半岛海域部署了一艘导弹驱逐舰，防御朝鲜可能的弹道导弹攻击。韩国新总统朴槿惠则表示，若朝鲜发动进攻，韩国将采取迅速的报复行动。

美国还表示，尽管朝鲜进行口头威胁，并没有看到朝鲜军队的调动。

“若朝鲜对韩国及韩国人民进行挑衅，应不考虑政治后果，立刻采取强有力的军事行动，”朴槿惠对国防部长及其他高级官员表示。

朝鲜称，联合国制裁和美韩一系列联合军事演习将该地区推向爆发核战争的边缘。

白宫曾表示，美国重视朝鲜的战争威胁。但是白宫发言人Jay Carney周一指出：“我注意到，尽管朝鲜发出强硬言论，我们没有看到朝鲜军队部署有任何变化，比如大规模动员和驻扎。”

上周六，朝鲜称与韩国进入“战争状态”，作为对“敌对”军事演习的反应。

一名美国国防官员称，用作弹道导弹防御的美军宙斯盾级(Aegis)导弹驱逐舰“麦凯恩号””(USS McCain)被部署在朝鲜半岛西南海岸线以外。

“这是一个慎重的举动，如果有需要，能提供更多导弹防御选择。”该官员匿名表示。该官员还指出，该舰料不会参与任何演习。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。