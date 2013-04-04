美国称将在关岛部署导弹防御体系 应对朝鲜威胁

路透首尔/华盛顿4月4日(记者 Jack Kim/Phil Stewart) - 美国政府表示，将很快在关岛部署导弹防御体系，抵御来自朝鲜的威胁。美国国防部长黑格(Chuck Hagel)称朝鲜构成“真实而明确的危险”，美国军方正对此作出调整。

黑格在美国国防大学发言时称：“朝鲜在过去几周采取的一些行动构成真实而明确的危险。”

在此之后，韩联社报道称，朝鲜已将一枚看似是中程导弹的物体运至该国东部海岸。报道援引韩国一名政府消息人士的话称，目前尚不清楚朝鲜是否计划发射该导弹，还是仅仅用来展示武力。

朝鲜周四连续第二天禁止人员进入开城工业园区，称如果韩国继续侮辱它，朝鲜将关闭该工业园。

有关朝鲜半岛的各种事件开始令全球金融市场不安。国际金融市场对朝鲜针对美韩发出的例行措辞已经司空见惯。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.6%，受韩国股市.KS11下挫2%的拖累。韩元兑美元则下跌0.7%。

就在黑格的表态和在关岛部署导弹防御体系的消息传出后，美股周三下挫。

朝鲜还多次威胁要对美国发起核攻击。朝鲜称已批准对美国实施核打击，因美国军方在朝鲜半岛附近部署军力，称这是美国可能对朝鲜发起核攻击的前奏。

朝鲜一军方发言人通过朝中社发表声明称，华府已被告知朝鲜可能对其发起攻击。目前尚不清楚这一警告如何传达至美国，因朝鲜与美国没有外交关系。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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