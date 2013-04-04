美国称将在关岛部署导弹防御体系 应对朝鲜威胁

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透首尔/华盛顿4月4日(记者 Jack Kim/Phil Stewart) - 美国政府表示，将很快在关岛部署导弹防御体系，抵御来自朝鲜的威胁。美国国防部长黑格(Chuck Hagel)称朝鲜构成“真实而明确的危险”，美国军方正对此作出调整。
黑格在美国国防大学发言时称：“朝鲜在过去几周采取的一些行动构成真实而明确的危险。”
在此之后，韩联社报道称，朝鲜已将一枚看似是中程导弹的物体运至该国东部海岸。报道援引韩国一名政府消息人士的话称，目前尚不清楚朝鲜是否计划发射该导弹，还是仅仅用来展示武力。
朝鲜周四连续第二天禁止人员进入开城工业园区，称如果韩国继续侮辱它，朝鲜将关闭该工业园。
有关朝鲜半岛的各种事件开始令全球金融市场不安。国际金融市场对朝鲜针对美韩发出的例行措辞已经司空见惯。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.6%，受韩国股市.KS11下挫2%的拖累。韩元兑美元则下跌0.7%。
就在黑格的表态和在关岛部署导弹防御体系的消息传出后，美股周三下挫。
朝鲜还多次威胁要对美国发起核攻击。朝鲜称已批准对美国实施核打击，因美国军方在朝鲜半岛附近部署军力，称这是美国可能对朝鲜发起核攻击的前奏。
朝鲜一军方发言人通过朝中社发表声明称，华府已被告知朝鲜可能对其发起攻击。目前尚不清楚这一警告如何传达至美国，因朝鲜与美国没有外交关系。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。