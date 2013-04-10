韩媒：朝鲜转移导弹 韩国加强监视

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透首尔/华盛顿4月10日（记者 Daum Kim/Phil Stewart） - 韩国联合通讯社周三报道称，韩国已经加强对朝鲜的监视，此前朝鲜转移一个或多个远程导弹，为可能的发射做准备。
美国太平洋司令部司令Samuel Locklear称，美军认为朝鲜已经将数量不明的“舞水端”（Musudan）导弹转移至东海岸。
一名美国政府官员匿名对路透表示：“我们的假设基础是朝鲜可能准备发射两枚导弹。”这和韩国媒体的报道相同。
近几周，朝鲜几乎每天都对美国及韩国发出威胁，尽管威胁可能在一定程度上是为了巩固国内对金正恩的支持。
一名高级军官周三对韩联社称，韩美联合部队司令部将监视级别提升一级，以加强监视并增加情报人员数量。
“有明显迹象显示朝鲜可能同时发射‘舞水端’、‘飞毛腿’和‘劳动’（Nodong）导弹，”韩联社引述一位未具名官员的话报道称。
朝鲜经常试射近程“飞毛腿”导弹，但是较远程“舞水端”和“劳动”导弹的数量不明。“舞水端”导弹据信射程大约在3,000-3,500公里。
朝鲜曾表示，将瞄准美国在太平洋的军事基地；但不清楚未试射的导弹射程是否能覆盖这么远。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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