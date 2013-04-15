朝鲜准备在金日成诞辰纪念日举行大规模阅兵

新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透首尔4月15日（记者 David Chance） - 朝鲜周一为庆祝金日成诞辰做准备，拒绝与韩国进行缓解紧张局势和重新开放开城工业园区的谈判。
外界纷纷猜测朝鲜可能再次发射导弹或进行核试验，目的在于迫使美国与朝鲜举行会谈，或强化金正恩的领导地位。
金正恩与姑父张成泽等高官和朝鲜高级军官一起参加了半夜举行的庆典。
美国国务卿克里周日在东京再次表示，若朝鲜放弃核武器项目，愿意与其举行对话。
朝鲜反复强调，担心美国想入侵朝鲜以及操纵联合国削弱朝鲜。周末，朝鲜拒绝了韩国总统朴槿惠提出的谈判，称其为“狡猾的”阴谋。
“我们将在数量方面扩大核武能力，这是一个统一的朝鲜的宝贵财富……这没有讨价还价的余地，”金永南在赞扬金日成功绩的一个庆典上说道。
朝鲜经常在金日成诞辰当日举行大规模阅兵，以彰显军力。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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