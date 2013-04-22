朝鲜重申不会放弃核武器

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透首尔4月20日 - 朝鲜周六重申，该国不会放弃核武器，拒绝了美国为启动会谈开出的条件。但朝鲜也表示，愿意讨论裁军。
朝鲜周四向美国和韩国开出谈判条件，当中包括解除联合国制裁的要求。这是持续数周的朝鲜半岛紧张局势有望结束的迹象之一。
但美国表示，正在等待朝鲜停止其核武器活动的“明确信号”。
“在全球去核化前，美国不应考虑（朝鲜）半岛无核化，”朝鲜官方报纸《劳动新闻》（Rodong Sinmun）发表评论称。
“朝鲜可能会与美国就裁军进行谈判，但不会谈判去核化问题，”该报表示。
朝鲜曾在2005年签署了以去核化换援助的协议，但之后又作废了该协议。如今，该国称核武器为“宝剑”，永远不会放弃。
《劳动新闻》称，美国所说的对话“只不过是说说而已”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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