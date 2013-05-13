朝鲜任命新的人民武装力量部部长

路透首尔5月13日 - 朝鲜已撤换该国人民武装力量部部长，这是朝鲜领导人金正恩进一步调整该国高层官员的举动。

朝中社在报道中称，张正男（Jang Jong-nam）被任命为“人民武装力量部部长”，这是自金正恩一年前正式掌权以来任命的第三位担任该职务的官员。

外界对张正男所知不多，也不知道他的具体年龄。他之前曾担任过朝鲜人民军第一军团的司令官。

该报道看似表明金格植（Kim Kyok-sik）的人民武装力量部部长职位已被取代。

强硬派将领金格植去年11月被任命担任该职务，观察人士当时的解读是此举意在加强金正恩对军队的控制。

人民武装力量部部长被认为在地位上低于人民军总参谋长和人民军政治部主任。

韩国报纸《朝鲜日报》（Chosun Ilbo）称，张正男是金正恩新提拔的较年轻将领中的一员，他们正取代金日成统治时代成长起来的那批官员。（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

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