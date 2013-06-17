朝鲜希望与美国举行高级别会谈

6月16日朝中社发布的朝鲜领导人金正恩参观Yuphyong革命遗址的图片，图片拍摄日期未知。 REUTERS/KCNA

路透首尔/华盛顿6月16日(记者 Jane Chung/Roberta Rampton) - 朝鲜周日提出希望与美国进行高级别会谈，缓解朝鲜半岛的紧张局势，但白宫表示，要举行会谈，朝鲜必须采取行动表明其放弃核武项目的诚意。

仅几天前，朝鲜突然取消原计划与韩国进行的官方会谈。朝鲜指责韩国蓄意破坏寻求修补两国关系的会谈。

朝鲜国防委员会周日在朝中社播出的声明中称，美国可以选择会谈的地点和日期，双方可以讨论一系列问题，但不应附加任何前提条件。

朝鲜国防委员会发言人在声明中称：“为缓解朝鲜半岛的紧张局势，实现地区和平与安全，我们提议朝美举行高级别会谈。”

“如果美国真的希望实现地区和平和安全，缓解紧张局势，美国就不应该为会谈设置前提条件。”

一名高级行政官员表示，美国将在周二和周三与日本和韩国在华盛顿讨论朝鲜提出的这次会谈要求。

美国国家安全委员会女发言人海登(Caitlin Hayden)表示：“我们一贯支持对话，实施上，我们已开通与朝鲜的通讯线路。”

“我们希望能与朝鲜进行可信的协商，但这些会谈必须以朝鲜履行国际义务为前提，包括遵守联合国安理会决议，并最终实现无核化。”

“我们会根据朝鲜的行动作出判断，我们期待朝鲜作出准备实践其承诺和义务的举措。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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