朝鲜警告美国面临“可怕灾难” 朝军高度戒备

路透首尔10月8日 - 朝鲜周二称其军队将进入高度戒备状态，作好军事行动准备。近几周朝鲜屡屡抨击美国和韩国。

朝鲜常常对韩国和美国发出攻击威胁，但很少付诸行动，外界普遍认为这样的口头攻击是出于政治目的。

朝鲜军方发言人警告称，因包括航母在内的美国舰艇驶入韩国港口，美国将面临“灾难性后果”。

该发言人称：“朝鲜人民军接到了来自最高指挥的紧急命令，被要求重新审视之前已批准的行动计划，并时刻做好立即行动的准备。”

该发言人称，美国将为出乎预料的可怕灾难后果承担所有责任。

美国定期与韩国进行联合军事演习，称此次“乔治·华盛顿”号航母率舰队驶入韩国港口是例行停靠。

韩国国防部周一称，美国舰艇此次是参与例行海上搜救演习，朝鲜对此加以指责是“错误的”。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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