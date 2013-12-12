朝鲜宣布判处张成泽死刑并已执行

路透首尔12月13日 -朝鲜周五宣布，朝鲜周四(12日)以从事颠覆国家阴谋活动对张成泽判处死刑，并已于当天执行。张成泽是朝鲜最高领导人金正恩的姑父，此前一直被视为朝鲜二号人物。

朝鲜中央通讯社称，“被告张成泽作为现代版宗派的头目，长期纠集不纯势力形成派别，犯下图谋颠覆国家等令人发指的罪行。”

朝鲜《劳动新闻》周五刊登张成泽带着手铐、被警卫押着受审的图片。

本周早些时候，朝鲜解除了张成泽的所有职务并将其开除出党，并指控他犯有管理国家金融体系不善、生活作风腐化、酗酒等犯罪行为。

“张成泽虽然早有肮脏的的政治野心，但在金日成主席和金正日总书记在世时，他不敢兴风作浪，”朝中社称。

“在‘革命一代’更替这样的历史转折期，他开始暴露他的真面目，认为实现政治野心的时机已到。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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