修正：美国在朝鲜半岛海域部署反导驱逐舰

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
(修正标题及内文第一段有关海域范围的修辞)
记者 Jack Kim
路透首尔4月2日 - 美国在朝鲜半岛海域部署了一艘反导驱逐舰，防御朝鲜可能的弹道导弹攻击。韩国总统朴槿惠则表示，若朝鲜发动进攻，韩国将采取迅速的报复行动。
美国还表示，尽管朝鲜进行口头威胁，并没有看到朝鲜军队的调动。
“若朝鲜对韩国及韩国人民进行挑衅，应不考虑政治后果，立刻采取强有力的军事行动，”朴槿惠对国防部长及其他高级官员表示。
朝鲜称，联合国制裁和美韩一系列联合军事演习将该地区推向爆发核战争的边缘。
白宫曾表示，美国重视朝鲜的战争威胁。但是白宫发言人Jay Carney周一指出：“我注意到，尽管朝鲜发出强硬言论，我们没有看到朝鲜军队部署有任何变化，比如大规模动员和驻扎。”
上周六，朝鲜称与韩国进入“战争状态”，作为对“敌对”军事演习的反应。
一名美国国防官员称，用作弹道导弹防御的美军宙斯盾级(Aegis)导弹驱逐舰“麦凯恩号””(USS McCain)被部署在朝鲜半岛西南海岸水域。
“这是一个慎重的举动，如果有需要，能提供更多导弹防御选择。”该官员匿名表示。该官员还指出，该舰料不会参与任何演习。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。