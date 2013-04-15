朝鲜准备在金日成诞辰纪念日举行大规模阅兵

标题新闻：沙特阿美5月将向至少三个亚洲买家按合同量全额供应原油，与4月持稳--消息人士
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(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月15日 - 朝鲜(北韩)周一为庆祝金日成诞辰做准备，拒绝与韩国进行缓解紧张局势和重新开放开城工业园区的谈判。
外界纷纷猜测朝鲜可能再次发射导弹或进行核试验，目的在于迫使美国与朝鲜举行会谈，或强化金正恩的领导地位。
金正恩与姑父张成泽等高官和朝鲜高级军官一起参加了半夜举行的庆典。
美国国务卿克里周日在东京再次表示，若朝鲜放弃核武器项目，愿意与其举行对话。
朝鲜反复强调，担心美国想入侵朝鲜以及操纵联合国削弱朝鲜。周末，朝鲜拒绝了韩国总统朴槿惠提出的谈判，称其为“狡猾的”阴谋。
“我们将在数量方面扩大核武能力，这是一个统一的朝鲜的宝贵财富……这没有讨价还价的余地，”金永南在赞扬金日成功绩的一个庆典上说道。
朝鲜经常在金日成诞辰当日举行大规模阅兵，以彰显军力。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
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路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但由于需求前景稳健，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。 0200GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.1%至每吨5,763美元，周二盘中曾一度跌至两周低点每吨5,710美元。 上海期交所期铜 持平报每吨46,840元人民币(6,799美元)。上海期锌 和期镍 仍承压，但跌幅分别收窄至0.9%和2.5%。 朝鲜(北韩)国家媒体周二警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其 进行核打击；与此同时美国海军一支打击群正开赴西太平洋海域--美国总 统特朗普称之为“无敌舰队”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周二表示，美国联邦储备理事会( 美联储)今年应该升息三到四次，并在2017年底开始缩减联储庞大的资产 负债表。 中国3月工业生产者出厂价格指数(PPI) 同比上涨7.6%， 与路透调查预估中
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