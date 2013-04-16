太阳节朝鲜向韩国发“最后通牒”

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔4月15日 - 朝鲜(北韩)周一庆祝金日成诞辰纪念日，并再次发出新的军事行动威胁，向韩国发出“最后通牒”，加剧朝鲜半岛紧张局势。

“从现在起，我们的报复性行动将在不通知的情况下开始，”朝鲜中央通讯社周一称，并指出行动可能“立即开始”。

此前有迹象显示，朝鲜可能在金日成诞辰纪念日--太阳节上采取不那么好战的态度。

尽管很多朝鲜观察人士预计朝鲜会在金日成诞辰纪念日上举行大规模阅兵以彰显军力，朝鲜实际上只是用鲜花进行了庆祝。

朝中社报道称，人们涌向金日成的雕像并说道：“我的父亲，我们伟大的领袖。”

“这种真挚的表达来自他们的心底，”报道称。(完)