太阳节朝鲜向韩国发“最后通牒”

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月15日 - 朝鲜(北韩)周一庆祝金日成诞辰纪念日，并再次发出新的军事行动威胁，向韩国发出“最后通牒”，加剧朝鲜半岛紧张局势。
“从现在起，我们的报复性行动将在不通知的情况下开始，”朝鲜中央通讯社周一称，并指出行动可能“立即开始”。
此前有迹象显示，朝鲜可能在金日成诞辰纪念日--太阳节上采取不那么好战的态度。
尽管很多朝鲜观察人士预计朝鲜会在金日成诞辰纪念日上举行大规模阅兵以彰显军力，朝鲜实际上只是用鲜花进行了庆祝。
朝中社报道称，人们涌向金日成的雕像并说道：“我的父亲，我们伟大的领袖。”
“这种真挚的表达来自他们的心底，”报道称。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。