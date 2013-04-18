更新版-东北亚情势：朝鲜称若美国希望对话需先取消联合国制裁

国际油市：亚洲石脑油裂解价差接近五周高位，受需求活跃支撑
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
(新增更多内容。本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月18日 - 朝鲜(北韩)要求，美国若想寻求与其对话，联合国要先取消制裁，且美国需承诺不参与“核战争计划”。这也是历经数周的紧张气氛及战争威胁后，朝鲜对会谈提出的最明确条件。
朝鲜国防委员会也表示，只有当美国移除部署在朝鲜半岛的核武器后，半岛无核化才会启动。
朝鲜中央通讯社周四援引国防委员会的声明称：“对话和战争不能共存。”
“如果美国及其傀儡韩国想免受我们的军队和人民发起的致命打击……并真心希望进行对话和谈判，他们就必须做出果断的决定。”
美国提出会谈，但前提是谈判能使朝鲜放弃核武器计划。
朝鲜将核武器视为是一把“珍贵的宝剑”，誓言绝不放弃。
刚刚结束对该地区访问的美国国务卿克里强调，他希望通过外交途径解决问题。
韩国正与美军进行军事演习，该国也提出会谈。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。
路透东京4月3日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标期胶周一收平，投资者场边观望，上海期交所因假日休市，而且投资者已在上周趁月末及日本财年末之前调整部位。
亲爱的客户，您好： 香港金融市场4月4日(周二)因清明节假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。 中国金融市场周一及周二休市，同样将在周三恢复交易。(完) 如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com