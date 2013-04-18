更新版-东北亚情势：朝鲜称若美国希望对话需先取消联合国制裁

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路透首尔4月18日 - 朝鲜(北韩)要求，美国若想寻求与其对话，联合国要先取消制裁，且美国需承诺不参与“核战争计划”。这也是历经数周的紧张气氛及战争威胁后，朝鲜对会谈提出的最明确条件。

朝鲜国防委员会也表示，只有当美国移除部署在朝鲜半岛的核武器后，半岛无核化才会启动。

朝鲜中央通讯社周四援引国防委员会的声明称：“对话和战争不能共存。”

“如果美国及其傀儡韩国想免受我们的军队和人民发起的致命打击……并真心希望进行对话和谈判，他们就必须做出果断的决定。”

美国提出会谈，但前提是谈判能使朝鲜放弃核武器计划。

朝鲜将核武器视为是一把“珍贵的宝剑”，誓言绝不放弃。

刚刚结束对该地区访问的美国国务卿克里强调，他希望通过外交途径解决问题。

韩国正与美军进行军事演习，该国也提出会谈。（完）