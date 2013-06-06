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货币新闻 | 2013年 6月 6日 星期四 11:38 BJT

东北亚情势：朝鲜提议与韩国展开官方会谈，以实现商业项目正常化--朝中社

路透首尔6月6日 - 朝鲜(北韩)周四提议与韩国展开官方正式会谈，以实现包括开城工业区在内的商业项目正常化。4月初由于韩朝紧张局势加剧，该工业区关闭。

朝鲜中央通讯社(朝中社)亦称，如果韩国接受谈判提议，朝鲜政府将恢复中断的沟通渠道，也就是说朝鲜准备取消3月来由于韩朝关系恶化而采取的一系列措施。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)
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