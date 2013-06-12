朝韩高层会谈因代表选人分歧被取消

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
记者 Ju-min Park
路透首尔6月11日 - 韩国政府官员称，计划进行的朝韩高层会谈周二被取消，因双方对代表人选的级别未达成一致。
此次朝韩高层会谈原定在周三举行。朝鲜在3月和4月曾多次对韩国和美国发出袭击威胁，因此当其提出此次会谈提议时令外界颇为吃惊。
朝鲜的会谈提议显然是想重启与韩国的商业往来，而韩国方面也试图修复与朝鲜的关系。
韩国统一部发言人金炯锡(Kim Hyung-suk)对记者表示，朝鲜已对韩方表示，韩国选定统一部副部长为团长不合适。
金炯锡称，朝鲜称韩方的选择是“严重挑衅”。
韩国方面则希望朝鲜会选派金正恩的亲信、朝鲜劳动党一名高官作为代表团团长，以表明朝鲜重视此次会议。
但金炯锡透露，朝鲜对韩国表示，将会选派一名不太知名的政府官员作为代表团团长。
金炯锡称，朝鲜对其代表团的决定很反常，选定的团长不能很好地代表朝鲜领导层。他说道，“我们政府对朝鲜的立场表示遗憾。”
尚不清楚朝鲜是否会彻底取消此次会谈提议，并再次回到敌对战术上。而韩国方面则表示，对对话持开放态度。（完）
编译：程芳 审校： 张明钧
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路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。