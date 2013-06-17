朝鲜希望与美国举行高级别会谈

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔/华盛顿6月16日(记者 Jane Chung/Roberta Rampton) - 朝鲜周日提出希望与美国进行高级别会谈，缓解朝鲜半岛的紧张局势，但白宫表示，举行任何会谈必须涉及到朝鲜采取行动废除核项目问题。
仅几天前，朝鲜突然取消原计划与韩国进行的官方会谈。朝鲜指责韩国蓄意破坏寻求修补两国关系的会谈。
朝鲜国防委员会周日在朝中社播出的声明中称，美国可以选择会谈的地点和日期，双方可以讨论一系列问题，但不应附加任何前提条件。
朝鲜国防委员会发言人在声明中称：“为缓解朝鲜半岛的紧张局势，实现地区和平与安全，我们提议朝美举行高级别会谈。”
“如果美国真的希望实现地区和平和安全，缓解紧张局势，美国就不应该为会谈设置前提条件。”
一名高级行政官员表示，美国将在周二和周三与日本和韩国在华盛顿讨论朝鲜提出的这次会谈要求。
美国国家安全委员会女发言人海登(Caitlin Hayden)表示：“我们一贯支持对话，实施上，我们已开通与朝鲜的通讯线路。”
“我们希望能与朝鲜进行可信的协商，但这些会谈必须以朝鲜履行国际义务为前提，包括遵守联合国安理会决议，并最终实现无核化。”
“我们会根据朝鲜的行动作出判断，我们期待朝鲜作出准备实践其承诺和义务的举措。”（完）
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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