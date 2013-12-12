朝鲜宣布判处张成泽死刑并已执行

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔12月13日 - 朝鲜周五宣布，朝鲜周四(12日)以从事颠覆国家阴谋活动对张成泽判处死刑，并已于当天执行。张成泽是朝鲜最高领导人金正恩的姑父，此前一直被视为朝鲜二号人物。
朝鲜中央通讯社称，“被告张成泽作为现代版宗派的头目，长期纠集不纯势力形成派别，犯下图谋颠覆国家等令人发指的罪行。”
朝鲜《劳动新闻》周五刊登张成泽带着手铐、被警卫押着受审的图片。
本周早些时候，朝鲜解除了张成泽的所有职务并将其开除出党，并指控他犯有管理国家金融体系不善、生活作风腐化、酗酒等犯罪行为。
“张成泽很早以前就有图谋不轨的政治野心。金日成和金正日在世时，他不敢露出苗头，”朝中社称。
“在‘革命一代’更替这样的历史转折期，他开始暴露他的真面目，认为实现政治野心的时机已到。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。