金正恩姑姑未受张成泽事件牵连

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔12月15日 - 朝鲜领导人金正恩的姑姑金敬姬(Kim Kyong-Hui)在其丈夫张成泽被处决后依然是朝鲜高层中的重要一员。

据报道，朝鲜将为因病去世的高官金国泰(Kim Kuk Thae)举行国葬。67岁的金敬姬位列治丧委员会委员。

张成泽上周被处决，时间距离金正日逝世两周年仅有数日。

张成泽被处决的原因包括试图夺权和将经济带入“不可控制的灾难”等。

张成泽垮台后，金敬姬的命运一直不明朗。朝中社周六报道称，朝鲜将为劳动党中央检阅委员会委员长金国泰举行国葬，金敬姬将参与治丧。

从该治丧委员会名单可以窥出朝鲜官员地位的一些端倪。据朝中社报道，治丧委员会成员还包括朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南、朝鲜内阁总理朴凤柱(Pak Pong-ju)、朝鲜人民军总政治局局长崔龙海(Choe Ryong-Hae)等。（完）