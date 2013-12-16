金正恩姑姑未受张成泽事件牵连

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔12月15日 - 朝鲜领导人金正恩的姑姑金敬姬(Kim Kyong-Hui)在其丈夫张成泽被处决后依然是朝鲜高层中的重要一员。
据报道，朝鲜将为因病去世的高官金国泰(Kim Kuk Thae)举行国葬。67岁的金敬姬位列治丧委员会委员。
张成泽上周被处决，时间距离金正日逝世两周年仅有数日。
张成泽被处决的原因包括试图夺权和将经济带入“不可控制的灾难”等。
张成泽垮台后，金敬姬的命运一直不明朗。朝中社周六报道称，朝鲜将为劳动党中央检阅委员会委员长金国泰举行国葬，金敬姬将参与治丧。
从该治丧委员会名单可以窥出朝鲜官员地位的一些端倪。据朝中社报道，治丧委员会成员还包括朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南、朝鲜内阁总理朴凤柱(Pak Pong-ju)、朝鲜人民军总政治局局长崔龙海(Choe Ryong-Hae)等。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 259.0 86 259.6 38 * 5月 248.2 58 248.8 3 * 6月 235.8 66 235.0 14 * 7月 226.5 143 227.7 21 * 8月 221.2 193 221.9 16 * 9月 218.5 2778 217.6 263 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶 晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
(4月14日适逢美国公众假期，市场休市，路透仅提供当日汇率收盘报价表格以供参考) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0609 1.0612 -0.03 +0.91 1.0513 美元/日圆 108.61 109.08 -0.43 -7.07 116.87 欧元/日圆 115.17 115.76 -0.51 -6.47 123.14 美元/瑞郎 1.0052 1.0060 -0.08 -1.24 1.0178 英镑/美元 1.2522 1.2505 +0.14 +1.51