朝鲜称美B-52轰炸机危及朝韩离散家属团聚计划

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔2月6日 - 朝鲜周四称，美国有核攻击能力的B-52轰炸机在朝鲜半岛附近飞行，影响到朝韩离散家属团聚的计划，并可能导致朝鲜半岛紧张局势进一步升级。

朝鲜称，周三美国B-52轰炸机在朝鲜半岛西部海域上空飞行。

美国军方发言人称，无法谈论具体任务的细节，但表示“十多年来，美国太平洋司令部一直在该地区轮换部署战略轰炸机。”

韩国军方消息人士对韩联社称，此次是飞行训练，只涉及一架飞机。朝鲜国防委员会则在国家电视台播放的声明中称，这是一次核攻击的预演。

朝鲜国防委员会发言人表示：“当关于离散家属团聚的协议在板门店达成时，美国的B-52战略轰炸机编队从关岛起飞，一整天在朝鲜半岛西部海域开展核攻击训练，目标是我方。”

韩国统一部称，若朝鲜不按协议推进离散家属团聚安排，将是“令人遗憾的”，将伤害到离散家庭。(完)