朝鲜称美B-52轰炸机危及朝韩离散家属团聚计划

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔2月6日 - 朝鲜周四称，美国有核攻击能力的B-52轰炸机在朝鲜半岛附近飞行，影响到朝韩离散家属团聚的计划，并可能导致朝鲜半岛紧张局势进一步升级。
朝鲜称，周三美国B-52轰炸机在朝鲜半岛西部海域上空飞行。
美国军方发言人称，无法谈论具体任务的细节，但表示“十多年来，美国太平洋司令部一直在该地区轮换部署战略轰炸机。”
韩国军方消息人士对韩联社称，此次是飞行训练，只涉及一架飞机。朝鲜国防委员会则在国家电视台播放的声明中称，这是一次核攻击的预演。
朝鲜国防委员会发言人表示：“当关于离散家属团聚的协议在板门店达成时，美国的B-52战略轰炸机编队从关岛起飞，一整天在朝鲜半岛西部海域开展核攻击训练，目标是我方。”
韩国统一部称，若朝鲜不按协议推进离散家属团聚安排，将是“令人遗憾的”，将伤害到离散家庭。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT