韩国称朝鲜将在北方界线附近进行实弹演习

中国基金：锴明投资二期基金募集3.62亿美元，专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月29日 - 韩国国防部周二表示，朝鲜称将在朝韩海上边界附近的两个区域进行实弹演习。
朝鲜在3月底曾进行类似演练，在北方界线（NLL）附近发射了超过500发炮弹，其中有逾100发炮弹落在北方界线以南，引发韩国向朝鲜水域发射数百发炮弹。
据韩国有线新闻网络YTN称，韩国军方官员建议北方界线附近岛屿的居民前往附近的庇护所。
2010年韩国延坪岛遭朝鲜炮击事件后，韩国加强了在北方界线附近岛屿的军事存在。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。