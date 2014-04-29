版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 11:22 BJT

韩国称朝鲜将在北方界线附近进行实弹演习

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔4月29日 - 韩国国防部周二表示，朝鲜称将在朝韩海上边界附近的两个区域进行实弹演习。

朝鲜在3月底曾进行类似演练，在北方界线（NLL）附近发射了超过500发炮弹，其中有逾100发炮弹落在北方界线以南，引发韩国向朝鲜水域发射数百发炮弹。

据韩国有线新闻网络YTN称，韩国军方官员建议北方界线附近岛屿的居民前往附近的庇护所。

2010年韩国延坪岛遭朝鲜炮击事件后，韩国加强了在北方界线附近岛屿的军事存在。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐