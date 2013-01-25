朝鲜威胁称韩国如加入新一轮联合国制裁 将对其开战

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月25日 - 朝鲜威胁称，如果韩国加入联合国对朝鲜的新一轮制裁，他们将会进攻韩国。
朝鲜周五连续第三天发表强硬措辞，称：“制裁意味着战争，意味着向我国宣战。”
联合国安理会一致谴责朝鲜去年12月发射远程火箭的行为后，朝鲜本周宣布抵制所有旨在停止其核项目的对话，并誓言要进行更多火箭发射和核试验活动。
“如果一群叛徒组成的傀儡集团直接参与联合国所谓的‘制裁’，朝鲜将会对其采取强大的实质性反制措施，”朝鲜和平统一委员会称，他们指的是韩国。
周二，安理会一致通过决议谴责朝鲜去年12月发射火箭的行为，并同意扩大现行的对朝鲜的制裁措施。
周四，美国对两名朝鲜银行官员和一家香港贸易公司突然采取经济制裁措施，美国指控后者支持朝鲜从事大规模杀伤性武器的扩散活动。
韩国已经表示将审视是否需跟随美国采取进一步的制裁措施，但指出该国目前的重点是遵守安理会的决议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进