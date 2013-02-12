版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 12日 星期二 11:50 BJT

更新版-东北亚情势: 朝鲜突发4.9级地震,疑为核试验爆炸

(新增细节)

路透首尔2月12日 - 朝鲜(北韩)被侦测到有地震活动,美国地质调查局(USGS)称侦测到的地震规模为4.9.

据韩国联合通讯社,地震发生时间为0257GMT,且韩国青瓦台称这"可能"是一次核试验.

朝鲜并不易有地震活动.

美国地质调查局称震央接近外界所知的朝鲜核试爆地点.震源距离地面仅有一公里.

朝鲜并未发表任何声明,因此无法查证这是否为一次核爆.(完)

,这次地震活动有可能显示该国在进行核试爆.美国地质调查局称震央接近外界所知的朝鲜核试爆地点. (编译 艾茂林; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐