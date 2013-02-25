朝鲜警告驻韩美军勿举行军演 否则将遭“毁灭”后果

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔2月23日 - 朝鲜中央通讯社报道称，朝鲜周日警告驻韩国美军指挥官瑟曼（James Thurman），如果他们推进计划中的美韩军事演习，将会“遭到悲惨的毁灭”。
朝中社称，朝鲜板门店停战村军事代表团首席代表朴林寿（Pak Rim-su）通过电话向瑟曼传达了这一信息。
朝鲜本月不顾联合国安理会决议而进行第三次核试验，导致朝鲜半岛局势进一步紧张。
朝鲜板门店军事代表团直接向美军指挥官传达这样的信息相当罕见。
美韩联合司令部将于3月11-25日举行代号为“关键决断”的年度军演，美韩军方参与人员分别为3,500人和1万人。
此外，该司令部还计划举行代号为“鹞鹰”的陆海空联合军演，美韩军方参与人员预计分别约为1万人和20万人，这次军演将于3月1日开始，历时两个月。
“如果贵方在此危险时刻通过鲁莽的联合军演引发侵略战争……此后贵方的命运将随时危如悬线，”报道援引朴林寿的话称。
“贵方最好牢记，引发战争的一方注定要遭到悲惨的毁灭。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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