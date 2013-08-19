朝韩离散亲属有望中秋团聚

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔8月18日 - 朝鲜周日表示，该国接受韩方就恢复朝鲜战争离散亲属团聚举行工作级别会谈的提议。韩国总统朴槿惠三天前提出了该提议。

朝鲜是在朝韩紧张关系缓和的情况下作出上述决定的。朝韩在1950-1953年战争后签署了停战协定，但没有签署和平协议，两国从技术上讲仍处于战争状态。

两国上周就重启开城工业园达成一致。今年4月，朝鲜突然关闭该工业园。当时朝韩关系剑拔弩张，朝鲜扬言要对韩国和美国发动核攻击。

朝中社周日发表的朝鲜和平统一委员会的声明称，双方应当共同努力，以恢复离散亲属的团聚活动。

“应该利用即将到来的中秋节的机会，让离散亲属在金刚山旅游区团聚，”该委员会发言人称。

声明还称，朝韩双方通过本周五召开的工作级别会谈，将安排团聚时间和地点等事宜。

韩国统一部称朝方作出了积极提议，但对地点提出异议。

“我方希望按照我们当初的提议，将地点定在停战村板门店，”韩国统一部发言人金炯锡（Kim Hyung-suk）对记者称。（完）