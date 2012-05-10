美国研究发现朝鲜信息管控能力削弱

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透华盛顿5月9日电（记者 Paul Eckert）---美国InterMedia咨询公司周三公布的研究报告称，越来越多的朝鲜人突破政府对信息渠道的严格管控，接触到的外部信息与官方宣传口径大相径庭。
报告称，朝鲜民众接触到韩国电影及流行音乐，以及其他国家的电台与电视节目，这些正改变他们对韩国甚至是对美国的看法。
InterMedia称：“2012年，朝鲜民众通过各种媒介、更多来源，接触到比以往任何时候都多的外界信息，他们也比以往更勇于分享这些信息。”
此项研究由美国国务院委托进行，涵盖对朝鲜难民、旅行者和“脱北者”长达10年的调查研究，包括2010年及2011年与650名朝鲜成年人面对面的对话。
朝鲜人口约2,300万人，当局禁止民众上网，要求国内电台与电视只能播放官方频道，而该国新领导人金正恩似乎并无放松管制的迹象。
但研究称：“先进媒体技术，譬如手机、电脑、MP3播放器及U盘，已开始大量进入朝鲜，特别是精英阶层。”
研究称，很多电子设备是从中国走私进入朝鲜的，来自中国的电视机、DVD播放器及其他设备价格低廉，为信息传播提供了方便。研究援引一位避难者的话称“政府官员或富人”在经营这些生意。
报告称，朝鲜民众还偷偷购买外国产收音机，能够接收许多频道的讯号，还有的人对国内收音机进行改装，就能接收到被当局禁止的广播节目。
报告指出，朝鲜民众接触到韩国电视节目後，知道并不像朝鲜当局描述的那样，韩国经济状况其实好於朝鲜。
据报告，朝鲜民众对“宿敌”美国的看法也有所改变。报告援引另一避难者的话称，往往当出了什麽状况时，朝鲜老百姓会嘲讽地说“就怪美国”。
但InterMedia研究人员审慎表示，这些受访的难民多数来自中朝边境省份，未必能代表整体朝鲜民众。（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
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