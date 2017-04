朝鲜再次威胁或关闭开城工业园区

路透首尔4月4日 - 朝鲜再次发出威胁,如果韩国政府继续羞辱朝鲜,并因表示可能采取针对朝鲜的军事行动而使半岛形势恶化,朝鲜将关闭开城工业园区。123家韩国企业在开城工业园区内有工厂。

朝中社援引朝鲜“祖国和平统一委员会”(Committee for the Peaceful Reunification of the Fatherland)的说法报道称:“傀儡保守集团及其媒体拒绝放弃对抗,继续说什么我们不敢对开城工业园区怎么样……因为它是(我们的)一个‘收入来源’。”

“如果韩国傀儡保守集团及其媒体继续出言不逊,我们将采取严厉措施,从开城工业园区撤走我们所有的员工。”

超过5万名朝鲜人在开城工业园上班,将他们撤出工业园实际上就等同于关闭工业园区。(完)

编译:靳怡雯 发稿:程芳

