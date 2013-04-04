朝鲜再次威胁或关闭开城工业园区

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透首尔4月4日 - 朝鲜再次发出威胁，如果韩国政府继续羞辱朝鲜，并因表示可能采取针对朝鲜的军事行动而使半岛形势恶化，朝鲜将关闭开城工业园区。123家韩国企业在开城工业园区内有工厂。
朝中社援引朝鲜“祖国和平统一委员会”(Committee for the Peaceful Reunification of the Fatherland)的说法报道称：“傀儡保守集团及其媒体拒绝放弃对抗，继续说什么我们不敢对开城工业园区怎么样……因为它是（我们的）一个‘收入来源’。”
“如果韩国傀儡保守集团及其媒体继续出言不逊，我们将采取严厉措施，从开城工业园区撤走我们所有的员工。”
超过5万名朝鲜人在开城工业园上班，将他们撤出工业园实际上就等同于关闭工业园区。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透华盛顿4月5日 - 美国共和党人对迅速重启替换奥巴马医保立法工作的期望，在周三因存在巨大分歧而破灭，国会在并未达成协议结束党内斗争的情况下，准备进入为期两周的休会期。
路透华盛顿4月5日 - 美国参议院预计将于周四1500GMT进行投票，决定是否就总统特朗普提名的最高法院大法官人选Neil Gorsuch进行有限制辩论并推进确认程序。