版本:
中国
时事要闻 | 2012年 12月 3日 星期一 10:30 BJT

共同社称伊朗在朝鲜派驻了防务专家

路透东京12月2日电---日本共同社周日引述西方外交人士的话称，10月底以来伊朗在朝鲜派驻了防务人员，看来是为加强两国在导弹和核发展领域的合作。

而朝鲜周六宣称将在12月10-22日期间进行年内第二次火箭发射。

共同社称，伊朗代表团的四名专家来自伊朗国防部以及与国防部关系密切的企业。报导引述消息人士的话称，他们待在位於距离中朝边境85公里的一处军事设施内。

今年早些时候，朝鲜与伊朗签署了科技合作协议。

朝鲜与伊朗关系紧密。外泄的美国2010年外交密电显示，美国官员认为伊朗从朝鲜购买了弹道导弹部件。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐