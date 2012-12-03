共同社称伊朗在朝鲜派驻了防务专家

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透东京12月2日电---日本共同社周日引述西方外交人士的话称，10月底以来伊朗在朝鲜派驻了防务人员，看来是为加强两国在导弹和核发展领域的合作。
而朝鲜周六宣称将在12月10-22日期间进行年内第二次火箭发射。
共同社称，伊朗代表团的四名专家来自伊朗国防部以及与国防部关系密切的企业。报导引述消息人士的话称，他们待在位於距离中朝边境85公里的一处军事设施内。
今年早些时候，朝鲜与伊朗签署了科技合作协议。
朝鲜与伊朗关系紧密。外泄的美国2010年外交密电显示，美国官员认为伊朗从朝鲜购买了弹道导弹部件。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。