伊朗否认与朝鲜有导弹及核合作

路透迪拜12月11日 - 伊朗外交部发言人周二称，伊朗和朝鲜在导弹与核发展上没有进行合作。

日本共同社本月援引西方外交消息人士的话报导称，伊朗已于10月底在朝鲜派驻防务人员，似乎是为了加强在导弹与核发展方面的合作。

伊朗外交部发言人Ramin Mehmanparast周二在例行新闻发布会上表示，“有关伊朗和朝鲜进行导弹与核合作的说法毫无根据。”

Mehmanparast称，在上世纪80年代伊朗与伊拉克进行八年战争期间，德黑兰和平壤方面确实有过军事合作，但在那之后，两国的合作仅限于人道主义和政治事务。

今年早些时候，伊朗和朝鲜曾签订科技合作协议。

朝鲜与伊朗有密切关系。泄露的美国外交密电显示，美国官员认为伊朗从朝鲜获得了弹道导弹部件。（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

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