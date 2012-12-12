伊朗否认与朝鲜有导弹及核合作

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜12月11日
伊朗外交部发言人周二称，伊朗和朝鲜在导弹与核发展上没有进行合作。
日本共同社本月援引西方外交消息人士的话报导称，伊朗已于10月底在朝鲜派驻防务人员，似乎是为了加强在导弹与核发展方面的合作。
伊朗外交部发言人Ramin Mehmanparast周二在例行新闻发布会上表示，“有关伊朗和朝鲜进行导弹与核合作的说法毫无根据。”
Mehmanparast称，在上世纪80年代伊朗与伊拉克进行八年战争期间，德黑兰和平壤方面确实有过军事合作，但在那之后，两国的合作仅限于人道主义和政治事务。
今年早些时候，伊朗和朝鲜曾签订科技合作协议。
朝鲜与伊朗有密切关系。泄露的美国外交密电显示，美国官员认为伊朗从朝鲜获得了弹道导弹部件。（完）
编译：程芳 发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。