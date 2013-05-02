朝鲜判处美公民肯尼斯·裴劳改15年

路透首尔5月2日 - 据朝鲜中央通讯社报道，朝鲜最高法院周四以反朝罪名判处美国公民肯尼斯·裴（Kenneth Bae）劳改15年。

朝中社称，朝鲜最高法院于4月30日对名为Pae Jun-ho的男子进行了审理。Pae Jun-ho为韩裔美国人，他的美国名为Kenneth Bae。

现年44岁的肯尼斯·裴去年11月前往朝鲜罗津市（Rajin）旅游时被朝鲜警方拘捕。

根据朝鲜法律，若犯有反朝敌对罪行，会被判处劳改5-10年。

肯尼斯·裴被判处劳改15年，似乎比其他因反朝罪行获刑的美国公民受到的刑罚更重。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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