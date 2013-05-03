美国敦促朝鲜赦免被判劳改15年的美公民

路透首尔/华盛顿5月2日（记者 Paul Eckert） - 朝鲜周四以反朝罪名判处美国公民裴俊浩（Kenneth Bae）劳改15年，美国敦促朝鲜赦免此人，以免他成为美朝的谈判筹码。

现年44岁的裴俊浩出生在韩国，已入籍为美国公民，曾在俄勒冈大学学习过两年心理学。

朝鲜此前在与美国的谈判中曾试图利用美国囚犯作为谈判筹码。一位要求匿名的美国官员称，美国政府眼下不会派特使前去保释裴俊浩。

该官员称，美国近几年一直在寻求打破通过交易解决美朝关系危机的模式。

“我们敦促朝鲜赦免裴先生，并立即释放他，”美国国务院副发言人Patrick Ventrell说道。

裴俊浩可能将在为外国人特设的地方服刑，而不是朝鲜劳改营。据人权组织称，朝鲜劳改营在押人数超过20万，里面存在殴打、饥饿甚至死亡等现象。

裴俊浩去年11月前往朝鲜罗津市（Rajin）旅游时被朝鲜警方拘捕。据美国媒体报道，裴俊浩前往朝鲜前住在西雅图地区。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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