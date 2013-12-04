张成泽还活着 看似人身安全无危险--韩国官员

路透首尔12月4日 - 韩国统一部部长柳吉在(RyooKihl-jae)周三表示，朝鲜领导人金正恩的姑父张成泽还活着，似乎也很安全。

此前一天，韩国议员郑清来(JungCheong-rae)援引韩国国家情报院(NIS)官员的说法称，张成泽很可能已经被免除朝鲜国防委员会副委员长和朝鲜劳动党中央行政部部长的职务。

张成泽被视为是朝鲜的“二号人物”。他最后一次在公开场合现身是在11月初朝鲜与日本篮球队在平壤举行的球赛上。

柳吉在对在首尔出席应急小组委员会的议员表示：“我了解到，张成泽没有人身安全危险。”

此次会议主要讨论朝鲜领导层的重新洗牌。

柳吉在表示，张成泽的妻子金敬姬(Kim Kyong-hui)似乎也是安全的，但他拒绝进一步置评。

张成泽在此前多次的政治清洗中幸存下来，很大程度是因为他与金敬姬的婚姻。金敬姬是金日成之女。

韩国的情报官员表示，他们认为张成泽的两名亲信上月晚些时候因贪污被处决。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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