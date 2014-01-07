张成泽被“犬决”消息让国际哗然 源头或是中国微博讽刺帖

路透首尔1月6日（记者 James Pearson） -朝鲜领导人金正恩的姑父张成泽被“犬决”的消息曾让国际媒体一片哗然，但该消息的源头似乎是中国微博网站的一篇讽刺帖子。

张成泽被“犬决”的消息营造出的形象是，朝鲜年轻领导人金正恩甚至比外界之前所认为的还要残暴和捉摸不定。该消息经一家香港媒体报道后便不胫而走。

虽然朝鲜当局上月宣布清洗并处决了张成泽，但没有披露张成泽被处决的详情。

外界起初揣测张成泽是被行刑队处决的。媒体称这是朝鲜对待“叛徒”的常见方式。但腾讯微博的一篇讽刺帖子却称，67岁的张成泽遭遇的完全不同的处决方式。随后该消息被世界各地的媒体竞相报道。

这篇去年12月11日在腾讯微博发布的帖子称，张成泽和五个亲信被“犬决”。（t.qq.com/p/t/312572016688539）

该帖子的点击量达到29万人次。

香港《文汇报》随后发布文章报道此事，还提供了微博帖子截屏为报道佐证。《文汇报》的报道12天后被新加坡《海峡时报》转载，随后该消息便登上了欧美报纸和电视台。

芝加哥软件工程师TrevorPowell率先对该微博帖子提出质疑，并在自己博客上谈及了此事。他说，分析人士和专家“都忽略了很明显的事实，即《文汇报》报道的来源是一位以讽刺闻名的微博博主的帖子”。

欲查看Powell的博客文章，请点击here。

路透记者尚未联系到Powell发表评论。香港文汇报方面拒绝对此事置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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