张成泽被“犬决”消息让国际哗然 源头或是中国微博讽刺帖

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 James Pearson
路透首尔1月6日 - 朝鲜领导人金正恩的姑父张成泽被“犬决”的消息曾让国际媒体一片哗然，但该消息的源头似乎是中国微博网站的一篇讽刺帖子。
张成泽被“犬决”的消息营造出的形象是，朝鲜年轻领导人金正恩甚至比外界之前所认为的还要残暴和捉摸不定。该消息经一家香港媒体报导后便不胫而走。
虽然朝鲜当局上月宣布清洗并处决了张成泽，但没有披露张成泽被处决的详情。
外界起初揣测张成泽是被行刑队处决的。媒体称这是朝鲜对待“叛徒”的常见方式。但腾讯微博的一篇讽刺帖子却称，67岁的张成泽遭遇的完全不同的处决方式。随后该消息被世界各地的媒体竞相报导。
这篇去年12月11日在腾讯微博发布的帖子称，张成泽和五个亲信被“犬决”。（t.qq.com/p/t/312572016688539）
该帖子的点击量达到29万人次。
香港《文汇报》随后发布文章报导此事，还提供了微博帖子截屏为报导佐证。《文汇报》的报导12天后被新加坡《海峡时报》转载，随后该消息便登上了欧美报纸和电视台。
芝加哥软件工程师Trevor Powell率先对该微博帖子提出质疑，并在自己博客上谈及了此事。他说，分析人士和专家“都忽略了很明显的事实，即《文汇报》报导的来源是一位以讽刺闻名的微博博主的帖子”。
欲查看Powell的博客文章，请点击here。
路透记者尚未联系到Powell发表评论。香港文汇报方面拒绝对此事置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。