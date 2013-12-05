《焦点人物》朝鲜“权臣”张成泽

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔12月3日 - 被视为朝鲜(北韩)二号人物的张成泽据信已被免职，能否东山再起尚难判断。他被免职应该是朝鲜领导人金正恩的决定。

张成泽曾经历过党内清洗，也曾被高层压制，但最终还是登上了政治生涯的顶峰，这很大程度上得益于他与金敬姬的婚姻。现年67岁的金敬姬是朝鲜建国领导人金日成的女儿，也是金正恩的姑姑。

自金正恩2011年12月继承朝鲜最高权力后，张成泽和金敬姬夫妇某种程度上算得上金正恩背后的操纵力量。

朝鲜问题专家、《朝鲜权力观察》博客作者麦登(Mike Madden)指出，张成泽掌握着朝鲜体制内许多秘密。

“他清楚谁有酗酒的毛病，谁的妻子有些长舌。”

据前朝鲜军官安灿日称，张成泽夫妇掌管劳动党的秘密基金，处理金氏家族在国内外的财务，这加强了他们的权力触角。安灿日脱逃到韩国后成为一名研究朝鲜高层权力的专家。

现年67岁的张成泽曾在2004年遭到清洗，但他后来东山再起，成为朝鲜国防委员会副委员长及劳动党中央政治局委员。韩国议员郑清来周二援引韩国国家情报院一名高官的说法称，张成泽可能已被解除了这两个职务。

“张成泽是(金正恩)最大的支持者，也是最大的威胁，”供职于韩国统一研究院的朴泂重今年4月曾表示。

张成泽与金敬姬在金日成大学读书时相识。前朝鲜劳动党书记、当时任金日成大学负责人的黄长烨表示，张成泽相貌英俊、魅力十足且性格外向，广受欢迎，他活跃于聚会场合，会拉手风琴，相比之下学习成绩倒不那么突出。黄长烨已脱逃到韩国。

张成泽低微的出身使他与金敬姬的关系不被看好。据曾在朝鲜劳动党统战部工作的脱北者Jang Jin Song表示，金敬姬不顾父亲的反对，在哥哥金正日的帮助下与张成泽结婚。

他还表示，两人的婚姻并不幸福。随着张成泽一路高升，他对家庭的关注趋于淡漠。据在首尔的脱北者和2002年访朝时见过张成泽的韩国政界人士表示，张成泽夜夜笙歌与花心是公开的秘密。

据Jang Jin Song称，张成泽的女儿金松(Kum-song)在法国求学期间自杀身亡，颇具讽刺的是，起因是她父母反对她与男友的交往。

Jang Jin Song表示，金敬姬本人与一位辅导她女儿的、比她年轻10岁的钢琴家有染。这位昔日的钢琴天才、在朝鲜家喻户晓的人物，自然很快就消失了。

金敬姬应被告知他是自杀了。但Jang Jin Song表示，她知道她的丈夫是幕后主使。张成泽在1990年代后期策划的清洗行动中有许多人遭到迫害。

据媒体报道与韩国智库的说法，张成泽因私生活问题惹恼当时的最高领导人金正日，2004年被逐出权力中心。

两年以后他重掌权力。外界普遍认为他是朝鲜人民军总参谋长李英浩下台一事的主谋。李英浩是张成泽的政治对手，也是金正日昔日的忠心幕僚。

如果张成泽被解职一事属实，可能意味着金正恩失去了能帮助他成为像其祖父和父亲一样强大统治者的最大助力，因此张成泽未来能否复出仍不得而知。（完）