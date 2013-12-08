朝鲜官方宣布解除张成泽职务并开除出党

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔12月9日 - 朝鲜周一宣布，张成泽因贪污、生活腐化堕落、吸毒等犯罪行为被解除职务。
韩国情报机构上周称，张成泽据信已于11月被解除职务。张成泽长期以来一直被视为朝鲜二号人物。
张成泽被解除职务，意味着朝鲜目前正经历着自金正日2011年去世以来最大的领导层动荡。
在朝鲜劳动党中央政治局周日召开会议后，朝鲜中央通讯社报道称：“张成泽和他的追随者们犯下令人发指的罪行，对我党和革命造成了极大的危害。”
朝中社称，中央政治局会议决定解除张成泽所有职务并开除出党，金正恩出席并“指导”这次会议。
报道列出了张成泽所犯的一系列罪行，并指出张成泽对国家金融系统管理不善，犯有贪污、生活腐化堕落、酗酒及吸毒等罪行，导致中央政治局决定解除其职务。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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