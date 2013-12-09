朝鲜官方宣布解除张成泽职务并开除出党

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔12月9日 - 朝鲜周一宣布，张成泽因贪污、生活腐化堕落、吸毒等犯罪行为被解除职务。
韩国情报机构上周称，张成泽据信已于11月被解除职务。张成泽长期以来一直被视为朝鲜二号人物。
张成泽被解除职务，意味着朝鲜目前正经历着自金正日2011年去世以来最大的领导层动荡。
在朝鲜劳动党中央政治局周日召开会议后，朝鲜中央通讯社报道称：“张成泽和他的追随者们犯下令人发指的罪行，对我党和革命造成了极大的危害。”
朝中社称，中央政治局会议决定解除张成泽所有职务并开除出党，金正恩出席并“指导”这次会议。
报道列出了张成泽所犯的一系列罪行，并指出张成泽对国家金融系统管理不善，犯有贪污、生活腐化堕落、酗酒及吸毒等罪行，导致中央政治局决定解除其职务。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst