朝鲜“二号人物”张成泽或已遭解职

路透首尔12月3日 - 韩国议员郑清来(JungCheong-rae)周二表示，朝鲜领导人金正恩的姑父张成泽据信已经被解职。张成泽被认为是朝鲜“第二号人物”。

郑清来援引韩国国家情报院(NIS)一名官员的说法称，张成泽很可能已经被免除朝鲜国防委员会副委员长和朝鲜劳动党中央行政部部长的职务。

郑清来在新闻发布会上表示：“据NIS一名高官的简报，他们认为张成泽已经被免职。”

郑清来称，张成泽的两名亲信此前已因腐败被处决。

“这之后，NIS称其认为张成泽已经久未露面，并已失去职务。”

朝中社未提及张成泽的命运，朝中社是外界获取朝鲜信息的主要渠道。

张成泽被普遍认为是朝鲜经济改革的支持者。他曾在2004年的权力斗争中遭到清洗，两年后复出。

观察朝鲜权力结构的分析人士称，没有金正恩的批准，免除张成泽的职务是不可能的。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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