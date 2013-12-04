朝鲜“二号人物”张成泽或已遭解职

《全球汇市》美联储官员评论助美元触及三周高点；关注叙利亚和朝鲜
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔12月3日 - 韩国议员郑清来(Jung Cheong-rae)周二表示，朝鲜领导人金正恩的姑父张成泽据信已经被解职。张成泽被认为是朝鲜“第二号人物”。
郑清来援引韩国国家情报院(NIS)一名官员的说法称，张成泽很可能已经被免除朝鲜国防委员会副委员长和朝鲜劳动党中央行政部部长的职务。
郑清来在新闻发布会上表示：“据NIS一名高官的简报，他们认为张成泽已经被免职。”
郑清来称，张成泽的两名亲信此前已因腐败被处决。
“这之后，NIS称其认为张成泽已经久未露面，并已失去职务。”
朝中社未提及张成泽的命运，朝中社是外界获取朝鲜信息的主要渠道。
张成泽被普遍认为是朝鲜经济改革的支持者。他曾在2004年的权力斗争中遭到清洗，两年后复出。
观察朝鲜权力结构的分析人士称，没有金正恩的批准，免除张成泽的职务是不可能的。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透东京4月10日 - 美元指数周一在亚洲盘初处于三周高点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名重要官员的评论强化FED的升息承诺。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指上周五收升0.17%。沪深证交所融资融券余额当日 减少26.9亿元人民币；两市两融余额为9,259.5亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/7 5,414.3 3,845.2 9,259.5 -26.9 3,286.62 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 5
--中骏置业近年由三四线城市转战一二线城市，以至总部移师上海。执行董事黄伦表示，转型阵痛期已过，今明两年业绩将真正体现转型成效，未来公司会围绕一二线城市及周边市场部署，每年进入两至三个城市，伺机打进广州、合肥、无锡市场。