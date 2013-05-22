日媒称日本寻求恢复与朝政府间会谈

路透东京5月22日 - 日本《朝日新闻》及其他媒体周三报道称，日本已开始寻求恢复与朝鲜的政府间会谈。之前日本首相安倍晋三的顾问饭岛勋（Isao Iijima）出人意料地访问朝鲜。

两国上次举行政府间会谈是在2012年11月，旨在磋商数十年前朝鲜绑架日本公民的问题以及其他事项，但此后由于朝鲜去年12月发射火箭、今年2月进行核试验，会谈陷入停滞状态。

《朝日新闻》称：“安倍政府从（5月）21日起为重启与朝鲜的政府间谈判做准备工作。”但报道未说明消息来源。

报道称，日本寻求重启政府间会谈，不仅想解决绑架人质问题，还希望磋商朝鲜的核及导弹计划。

饭岛勋上周访问朝鲜并与朝鲜高官会晤，令韩国感到恼火，此后美国朝核问题特别代表戴维斯（Glyn Davies）也强调朝核问题相关各国间紧密协作的重要性。戴维斯称，关于饭岛勋的朝鲜之行，他并未提前接到通知。

安倍周一在国会被问及饭岛勋访朝引发的负面反应时称，日本必须带头解决绑架人质问题。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。