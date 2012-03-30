日本下令如有威胁将拦截朝鲜火箭

路透东京3月30日电---日本周五对军队下令，如果朝鲜计划下个月发射的火箭对日本造成直接威胁，将进行拦截，尽管日本政府认为这种情况不大可能出现。

“我们认为朝鲜的火箭不会进入日本领土。我们希望公众照常生活和工作，”日本内阁官房长官藤村修在例行记者会上说道。

“政府会采取预防措施，以防止意外情况出现。”

朝鲜称，火箭的运行轨道将向南，不会影响邻国。

日本防卫大臣田中直纪称，计划在日本海和东中国海部署装备标准-3拦截导弹的宙斯盾驱逐舰，并在日本南部部分岛屿和东京市区部署爱国者先进能力-3地基拦截导弹。

如果朝鲜发射的导弹或分离物看起来落向日本领土，对日本人民和财产构成威胁，日本才会发射拦截导弹。

2009年4月朝鲜发射远程火箭前夕，日本下达了类似的命令。火箭从日本上空飞过，日本并未发射任何拦截导弹。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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