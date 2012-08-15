日朝官员将在京进行四年来首次会面

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透东京8月14日电---日本周二称，日本和朝鲜外交官将於8月29日在北京进行四年来的首次会面，会谈可能涉及朝鲜几十年前绑架日本公民的问题。
这是金正恩掌权後，日本和朝鲜官员首次进行此类会谈，进一步暗示其可能打破朝鲜数十年来封闭、严厉管理的又一个信号。
朝鲜在20世纪70年代和80年代绑架日本公民，让他们向其间谍讲授日语和日本文化。日本反复要求获得这些被绑架日本公民的更多信息，不过朝鲜坚称事情已经结束。
绑架日本公民成为两国长期外交摩擦的一个原因，在该问题上取得进展可能意味着两国关系将出现缓和。
日本内阁官房长官藤村修对记者称，日方将在会议上提出绑架日本公民的问题，不过不确定未来的会面是否会讨论该问题。
藤村修还表示，会上将讨论寻回二战时期死於朝鲜半岛日本人尸骨的问题。
中国周二承诺帮助大型企业投资朝鲜，释放出强烈支持朝鲜年轻领导人金正恩的信号。据信金正恩正计划改革朝鲜经济。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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