日朝官员将在京进行四年来首次会面

路透东京8月14日电---日本周二称，日本和朝鲜外交官将於8月29日在北京进行四年来的首次会面，会谈可能涉及朝鲜几十年前绑架日本公民的问题。

这是金正恩掌权後，日本和朝鲜官员首次进行此类会谈，进一步暗示其可能打破朝鲜数十年来封闭、严厉管理的又一个信号。

朝鲜在20世纪70年代和80年代绑架日本公民，让他们向其间谍讲授日语和日本文化。日本反复要求获得这些被绑架日本公民的更多信息，不过朝鲜坚称事情已经结束。

绑架日本公民成为两国长期外交摩擦的一个原因，在该问题上取得进展可能意味着两国关系将出现缓和。

日本内阁官房长官藤村修对记者称，日方将在会议上提出绑架日本公民的问题，不过不确定未来的会面是否会讨论该问题。

藤村修还表示，会上将讨论寻回二战时期死於朝鲜半岛日本人尸骨的问题。

中国周二承诺帮助大型企业投资朝鲜，释放出强烈支持朝鲜年轻领导人金正恩的信号。据信金正恩正计划改革朝鲜经济。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。