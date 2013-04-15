日美不允许朝鲜拥有核武器--日外相

路透东京4月14日 - 在结束与美国国务卿克里的会谈后，日本外相岸田文雄(Fumio Kishida)周日表示，日本和美国不允许朝鲜拥有核武器。

日本是克里亚洲之行的最后一站。他此行的目的在于强化对遏制朝鲜核项目的支持。自联合国对朝鲜实施最新制裁以来，朝鲜数周来一直威胁要攻击美国、韩国和日本，引发关于朝鲜可能再次发射导弹或进行核试验的猜测。