日美不允许朝鲜拥有核武器--日外相

新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透东京4月14日 - 在结束与美国国务卿克里的会谈后，日本外相岸田文雄(Fumio Kishida)周日表示，日本和美国不允许朝鲜拥有核武器。
日本是克里亚洲之行的最后一站。他此行的目的在于强化对遏制朝鲜核项目的支持。自联合国对朝鲜实施最新制裁以来，朝鲜数周来一直威胁要攻击美国、韩国和日本，引发关于朝鲜可能再次发射导弹或进行核试验的猜测。
克里周六与中国高层会晤，敦促中国政府运用影响力，说服朝鲜改变其政策。(完)
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。