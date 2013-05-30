安倍称朝鲜能解决日本公民遭绑架问题

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透东京5月29日 - 日本首相安倍晋三周三称，他认为朝鲜领导人金正恩能做出正确决定以解决绑架日本公民问题，并重申他对日朝在该问题解决后举行峰会持开放态度。
安倍是在一次电视采访中发表上述言论的，而他的顾问饭岛勋（Isao Iijima）两周前出人意料地访问了朝鲜。饭岛勋访问朝鲜令韩国和美国感到不悦，他们担心日本可能忽视朝鲜核问题，只管解决遭绑架的日本人质问题。
“重要的是我能否通过前往磋商取得成效，”安倍在日本TBS电视台称。
“如果（绑架日本公民）问题得到解决，举行峰会自然会成为选项之一；反之，举行峰会则毫无意义可言。”
受日本1910-1945年占领朝鲜半岛的历史以及朝鲜的导弹和核项目影响，朝日关系长期以来一直都很紧张，而朝鲜方面十几年前绑架日本公民事件则令日本十分恼怒。
“从根本上说，金正恩并没有参与绑架行动。此事是其父所为，与他没有关系，”安倍说道。“我觉得他作为新的领导人，将有能力决定做正确的事情。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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