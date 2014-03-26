韩国称朝鲜朝日本方向发射中程导弹

路透首尔3月26日 - 韩国军方周三称，朝鲜周三清晨向朝鲜半岛东部海域、朝着日本的方向，发射了两枚中程弹道导弹。

韩国参谋长联席会议办公室一要求匿名的官员透露，朝鲜这次发射的看来是中程“劳动”（Rodong）导弹，是从平壤以北的地点发射的，飞行约650公里后坠入海中。

该官员称，朝鲜也许是考虑到了邻国可能的反应，刻意让导弹在未到达最大射程的时候坠落。该导弹射程据信超过1,000公里，足以打到日本许多区域。

美国总统奥巴马在海牙核安全峰会的间隙与日本首相安倍晋三和韩国总统朴槿惠会面，称三国领导人就应对朝鲜武器项目的威胁形成了统一战线。

朝鲜常驻联合国日内瓦办事处代表徐世平（So SePyong）周二被问及该国发射导弹与韩美联合军演时机重合的问题时称，朝鲜是在进行例行军事演练。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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