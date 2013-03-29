修正-一位脱北老人的自述：向平壤汇款只为家人活下去

(因译文有误，内文第二段改为...“他的父母决定移居朝鲜”，非“他的出生于朝鲜的父母决定移居朝鲜”)

路透东京3月28日 - 当这位如今已步入晚年的老人1960年乘坐苏联船只离开日本前往朝鲜时，他认为自己将前往一处理想之地。他在那里之所以能熬过47年，完全因为他身在日本的同母异父哥哥的经济支持。

当他还是个少年时，他的父母决定移居朝鲜，因朝鲜允诺国民会有免费的教育和医疗。在1950-53朝鲜战争后，当时的朝鲜要比韩国富裕些。

如今，多数身在日本的朝鲜人都是当年日本殖民统治朝鲜半岛时被抓到日本当苦力的人的后代。

但命运就是捉弄人。这位老人2008年逃回日本，现在支撑身在朝鲜的妻儿的生活。像很多从日本或韩国向朝鲜汇钱的朝鲜人一样，他或许发现，自从联合国对朝鲜实施新制裁后，他的汇款要经历更严格的审查。

这位66岁的老人在东京接受路透采访时拒绝透露名字，因担心朝鲜当局会找他家人的麻烦。他也不愿意说他逃离朝鲜的具体原因。2007年他逃至中国，并在次年抵达日本。

他回忆了自己当时还在朝鲜时给他同母异父的哥哥打电话，感谢他的资助。

老人说：“我告诉我哥哥，对于拿他的钱我感到很惭愧，但他说我们都是同一个妈生的……我对此十分感激。”他的哥哥在他抵达东京前已经去世。

即便在朝鲜2月12日核试验之前，日本财务省似乎已加大了对朝鲜汇款的关注力度。在朝鲜12月进行远程导弹试射后，这位老人通过邮政系统向平壤汇款20万日元(2,100美元)时注意到这一状况。

在他递交申请两天后，财务省发信给他，询问他向平壤汇款的原因。

“信函底下有一大片空白，让你详细填写汇款原因。所以我写道：这不是给金正恩的政治献金，只是帮助我可怜的家里人活下去。”

这位老人表示，财务省没有再联系他，所以他觉得这笔钱已经汇出。

就在朝鲜2月核试验后的第二天，《日本经济新闻》报导称，日本将考虑对向朝鲜转账设限，并要求对更低额度的汇款进行申报。

日本财务省一名高官周三对路透表示，关于汇款的规定没有任何变化。目前尚不清楚，这位老人为何要就汇款给出更多细节。

根据日本研究人员的说法，为响应“回到祖国”的号召，有超过9.3万名朝鲜人在1959-1984年间离开日本回到朝鲜。

返朝人数在1980年代中期开始锐减，因关于朝鲜极度贫困的说法蔓延开来。同时，韩国工业化全面展开。

老人说，当他在朝鲜期间，他哥哥一共寄给了他8,700万日圆(92.34万美元)。

根据彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)2007年的一份报告，截至1990年代早期，朝鲜来自日本的汇款一年总计约为20亿美元。

朝鲜称这股现金流为“富士山流”。

在日本的朝鲜人还能寄钱回家，但相比之前已大大减少。(完)