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亚洲 | 2013年 4月 15日 星期一 10:21 BJT

日美不允许朝鲜拥有核武器--日外相

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京4月14日 - 在结束与美国国务卿克里的会谈后，日本外相岸田文雄(Fumio Kishida)周日表示，日本和美国不允许朝鲜拥有核武器。

日本是克里亚洲之行的最后一站。他此行的目的在于强化对遏制朝鲜核项目的支持。自联合国对朝鲜实施最新制裁以来，朝鲜数周来一直威胁要攻击美国、韩国和日本，引发关于朝鲜可能再次发射导弹或进行核试验的猜测。

克里周六与中国高层会晤，敦促中国政府运用影响力，说服朝鲜改变其政策。(完)

编译：靳怡雯 发稿：程芳
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